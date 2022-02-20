Почему «Красная машина» потеряла олимпийское золото?

Сборная России по хоккею уступила Финляндии в финальном матче Олимпиады-2022 в Пекине со счетом 1:2. Подопечные Алексея Жамнова сложили чемпионский титул, завоеванный на предыдущей Олимпиаде в Пхенчхане. Почему «Красная машина» не удержала олимпийское золото?

«Что вы хотите, у финнов на пять миллионов людей 270 катков. Они планомерно занимаются хоккеем <…> Можно их поздравить, они действительно здорово отыграли этот турнир», — рубанул с плеча президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Прославленный нападающий сборной СССР и тренер Борис Майоров высказался иначе, назвав хоккей сборной России на Олимпиаде «примитивным». «На золото мы на этой Олимпиаде точно не наиграли. А могли вылететь и на гораздо более ранних стадиях, играли без запаса», — отметил он в интервью «Матч ТВ».

Чей хоккей лучше?

Российская сборная под руководством Алексея Жамнова на протяжении всего олимпийского турнира демонстрировала силовой и оборонительный хоккей. Результат противоречивый — с одной стороны, завоевано серебро, с другой — специалисты и болельщики критикуют новый стиль команды.

В свою очередь, команда Суоми подошла к финалу без поражений. Финны на Олимпиаде показывали фирменную игру с агрессивной обороной и быстрыми контратаками, все эксперты перед финальным матчем безоговорочно называли их фаворитами турнира.

Матч за золото начался для России неплохо — уже на 8-й минуте Михаил Григоренко забил в большинстве с передач Никиты Гусева и Никиты Нестерова. Далее в первом периоде игра была обоюдоострой, но для россиян уже прозвенел тревожный звоночек — финны нанесли по воротам Ивана Федотова 17 бросков, тогда как вратаря Харри Сятери потревожили лишь семь раз.

Финны отыгрались на 25-й минуте — отличился защитник Вилле Покка. Во второй половине матча игра стала более вязкой и силовой, резко возросла цена ошибки. И, к сожалению, в третьем периоде первыми роковую ошибку допустили подопечные Алексея Жамнова — уже на 31-й секунде Марко Анттила бросил по воротам Федотова, а Ханнес Бьернинен удачно подставил клюшку — 1:2.

Команда Финляндии подтвердила звание самой неудобной для россиян — из восьми игр на олимпийских турнирах сборная России выиграла лишь дважды. Разница шайб устрашающая — 14:28. Последний раз «Красная машина» победили финнов на Играх в далеком 1998 году.

После этого финны закрылись и перешли на контратакующую игру. Россияне имели шансы сравнять счет, но на последнем рубеже обороны безупречно действовал финский голкипер Харри Сятери. «Красная машина» не смогла создать нужного давления на финские ворота. Об этом свидетельствует статистика — за третий период сборная России нанесла всего три броска в створ.

Играли полтора звена?

Последние годы сборная Финляндии была непреодолимым барьером на пути «Красной машины». Финал Пекина-2022 фактически повторил сценарий четвертьфинала Сочи-2014, когда россияне тоже открыли счет, но затем пропустили от финнов три шайбы и бесславно покинули домашний турнир.

Главный тренер российской сборной отметил, что вопрос постоянных проигрышей Финляндии — «очень болезненный». По его словам, специфика игры на небольших канадских площадках хорошо подходит для агрессивного и дисциплинированного хоккея финнов, которые играют от обороны и прекрасно используют контратаки.

«Если нашу сборную сравнивать с финской, то мы сейчас перестраиваемся к этому хоккею. Если не будешь выигрывать борьбу, не будет успеха. Один из факторов — игровая дисциплина, выполнение игрового задания на протяжении всего мачта», — сказал Жамнов в интервью «Чемпионату».

Фото: © Федерация хоккея России

Бывший главный тренер сборной России и наставник рижского «Динамо» Владимир Крикунов назвал серебро максимальным результатом для команды. По его мнению, финны в финале были сильнее россиян практически во всех компонентах игры. Они больше создавали моментов, больше бросали, хорошо оборонялись, были эффективнее на точке вбрасывания.

Экс-нападающий сборной России Алексей Терещенко отметил, что в целом финская сборная выглядела более ровной по составу: «У Финляндии команда оказалась сильнее нашей. Играли все четыре звена, а у нас полтора. Вот в этом финны и превзошли нас».

Эксперты сходятся в одном — россиян подвело отсутствие ударного звена. «Красная машина» нанесла всего 17 бросков в створ в финале, тогда как финны бросили по воротам Федотова 31 раз. Лишь один нападающий набрал за турнир больше трех очков — им стал Никита Гусев. Россияне попытались скопировать прагматичный стиль финнов — но копия оказалась хуже по всем статьям.