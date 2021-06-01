Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ

Две сильнейшие в мире хоккейные лиги КХЛ и НХЛ практикуют разные игровые тактики и имеют статистические различия. Во многом это обусловлено разными стандартами катков. На каких площадках играют хоккеисты, как их размеры влияют на игру и почему в НХЛ все клубы равны?

КХЛ (Континентальная хоккейная лига) объединяет команды из России, Латвии, Финляндии, Казахстана, Белоруссии, Китая. НХЛ (Национальная хоккейная лига, NHL) — клубы из США и Канады.

Между КХЛ и НХЛ есть четкие статистические различия. В том числе размеры игровых площадок, влияющие на тактику характер игры.

Большинство клубов КХЛ играет на финских и европейских площадках. Все клубы НХЛ играют на классической канадской площадке.

Размеры европейской площадки — 60х30 метров. Это самый широкий хоккейный каток. Считается, что такие размеры создают привилегии для нападающих. А вот защите, наоборот, непросто следить за оборонительной и средней линией. Европейская площадка идеально подходит для управления атаками, но в то же время делает игру более раскатистой.

Размеры финской площадки — 60х28 метров. Появилась она, исходя из названия, в Финляндии и представляет собой компромиссный вариант между европейским и канадским стандартами. Сокращение ширины площадки на два метра позволило игрокам чаще вступать в прессинг, делая игру более динамичной и зрелищной.

Размер канадской площадки считается классическим — 60х26 метров. Главный плюс — высокая динамичность игры. На узких площадках и самый зрелищный хоккей — игроки чаще используют силовые приемы и прессингуют. Но из-за уменьшенной ширины и сокращенной центральной зоны на «канадке» сложнее реализовывать оборонительные тактики.

Еще одно важное отличие — расстояние от лицевого борта до линии ворот. На канадской площадке — 3,35 метров, тогда как в европейской и финской площадке — 4 метра. Короткое расстояние делает неудобной игру за рамкой, поэтому и атакующим, и голкиперу приходится реагировать молниеносно.

Сейчас многие команды КХЛ активно переходят на канадскую площадку. Например, СКА, «Авангард», « Барыс», « Динамо Москва».

Количество шайб и бросков

Две сильнейшие лиги в мире отличаются по результативности. Так, в КХЛ среднее количество шайб за матч — 4,9, а в НХЛ это число больше шести. Хотя количество бросков по воротам в обеих лигах примерно одинаковое.

Считается, что причина в разной тактике игры и разным требованиям к качеству исполнения комбинаций игроками КХЛ, приводящих к решающему броску.

В то же время в НХЛ вероятность овертайма (дополнительного времени) составляет порядка 24%, тогда как в отечественной лиге этот показатель часто не превышает 22%.

Драфт и потолок зарплат

НХЛ работает по системе, представляющей примерно равные шансы на победу для каждой команды и завоевания Кубка Стэнли.

Подобное стало возможным, во-первых, из-за выстроенной системы драфта. Это своеобразная лотерейная система, когда клубы, занявшие низкие места в предыдущем сезоне, получают первоочередное право на покупку перспективных хоккеистов со всего мира.

Во-вторых, в НХЛ есть лимит фонда заработной платы или так называемый потолок зарплат, одинаковый для каждого клуба. Это не позволяет одному клубу «скупать» на большие доходы лучших игроков и держать их у себя.

В КХЛ также есть потолок зарплат, ограничивающий максимальный оклад хоккеистов. В идеале это должно было привести к тому, чтобы в сравнительно небогатых клубах оставались сильные игроки. Однако в реальности ведущие команды тратят больше средств на оплату игроков и условия для тренировок. В итоге клубов с сильными игроками в КХЛ, по сути, немного.