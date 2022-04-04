Биатлонистка завершила карьеру из-за маленькой зарплаты

Бывшая биатлонистка сборной России Маргарита Васильева рассказала, приняла решение завершить карьеру из-за слишком маленькой зарплаты.

Васильева — неоднократная чемпионка и призер чемпионатов России, на Кубке мира в декабре 2018 год. В сентябре 2019 года Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал спортсменку на 18 месяцев. К соревнованиям Васильева вернулась в августе 2021 года. Участвовала в летнем чемпионате мира, но призовых мест там не заняла.

«Я поняла, что я дальше не вытягиваю финансово свою жизнь и жизнь сына, возник переломный момент. За весь январь я получила девять тысяч рублей. Не знаю, что это было, аванс, зарплата, не понимаю. Я поняла, что не вывезу это все — не бывать дома по три месяца, приезжать домой на пять дней максимум и получать зарплату 27 тысяч в месяц», — сказала Васильева в интервью «Матч ТВ».

По словам биатлонистки, прошлым летом ее поставили на минимальную ставку без надбавок из-за того, что она выходила из дисквалификации. «Была мысль, что отберусь на летний ЧМ и что-то изменится, но нет, зарплата осталась прежней», — добавила она.