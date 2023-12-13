Российские биатлонистки пожаловались на гостиницу в Уфе

Российские биатлонистки Наталья Гербулова и Екатерина Носкова пожаловались на грязь в гостинице в Уфе, куда они приехали на второй этап Кубка Содружества.

Спортсменки в телеграм-канале, который ведут вместе, показали номер, в которой их заселили. Они обратили внимание на дыры и пыль, которые остались после ремонта, и очень удивились, что комнату не помыли. Им пришлось самим наводить порядок.

Также Гербулова и Носкова опубликовали видео из санузла биатлонисток из Красноярска. В нем нет шторки в душе, сидения на унитазе, а вода из крана в раковине льется сразу на пол.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал РИА Новости, что организация разберется с условиями проживания спортсменок.

Фигуристы, участвовавшие в юниорском Гран-при России в Самаре, жаловались на тараканов в номерах в одном из отелей города. Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская возмутилась, что это публично обсуждается.