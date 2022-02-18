Российские биатлонисты остались без медалей в масс-старте на Олимпиаде

Российские биатлонисты и биатлонистки не смогли завоевать медали в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине, лучший результат — пятое место — показала Кристина Резцова.

Масс-старт завершил соревнования биатлонистов в рамках Олимпиады-2022. Мужская и женская гонки прошли в один день из-за спрогнозированного сильного ветра и морозов.

Резцова стала лучшей из россиянок в женском масс-старте. Она заняла пятое место. Ульяна Нигматуллина приехала к финишу 17-й. Ирина Казакевич замкнула вторую десятку.

Олимпийской чемпионкой стала представительница Франции Жюстин Бреза-Буше. Серебро и бронза достались норвежкам Тириль Экхофф и Марте Рейселанд соответственно.

Александр Логинов показал лучший результат из российских биатлонистов. Но он пришел к финишу на 15 строчке. Эдуард Латыпов занял 19 место, Максим Цветков — 20-е.

Золото выиграл норвежец Йоханнес Бё, серебро у шведа Мартина Понсилуома. Еще один норвежец Ветле Шоста Кристиансен замкнул тройку сильнейших.

В целом российские биатлонисты в Пекине показали лучший результат с Игр в Ванкувере в 2010 году. Они завоевали медали в трех эстафетах: бронзу в смешанной и мужской, серебро в женской. Латыпов взял личную бронзу в гонке преследования. Максимум сборная России завоевывала пять медалей, такое происходило дважды — в 1994 году в Лиллехамере и в 2006 году в Турине.