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Российские биатлонисты остались без медалей в масс-старте на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Российские биатлонисты и биатлонистки не смогли завоевать медали в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине, лучший результат — пятое место — показала Кристина Резцова.

Масс-старт завершил соревнования биатлонистов в рамках Олимпиады-2022. Мужская и женская гонки прошли в один день из-за спрогнозированного сильного ветра и морозов.

Резцова стала лучшей из россиянок в женском масс-старте. Она заняла пятое место. Ульяна Нигматуллина приехала к финишу 17-й. Ирина Казакевич замкнула вторую десятку.

Олимпийской чемпионкой стала представительница Франции Жюстин Бреза-Буше. Серебро и бронза достались норвежкам Тириль Экхофф и Марте Рейселанд соответственно.

Александр Логинов показал лучший результат из российских биатлонистов. Но он пришел к финишу на 15 строчке. Эдуард Латыпов занял 19 место, Максим Цветков — 20-е.

Золото выиграл норвежец Йоханнес Бё, серебро у шведа Мартина Понсилуома. Еще один норвежец Ветле Шоста Кристиансен замкнул тройку сильнейших.

В целом российские биатлонисты в Пекине показали лучший результат с Игр в Ванкувере в 2010 году. Они завоевали медали в трех эстафетах: бронзу в смешанной и мужской, серебро в женской. Латыпов взял личную бронзу в гонке преследования. Максимум сборная России завоевывала пять медалей, такое происходило дважды — в 1994 году в Лиллехамере и в 2006 году в Турине.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Биатлон
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такое заявление это все политические ходы, что бы потом сказать вот видите мы остановили войну

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