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Авербух возмутился гонораром Медведевой в 150 тыс. рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © jmedvedevaj; instagram.com/jmedvedevaj

Фигуристка Евгения Медведева зарабатывала больше 150 тысяч рублей в ледовом шоу «Волшебник страны Оз», ее гонорар соответствовал ставкам ведущих фигуристов, сообщил хореограф и автор шоу Илья Авербух. Но точную сумму он не назвал.

Авербух в интервью рассказывал, что средний гонорар спортсмена в коммерческих ледовых шоу составляет где-то 120-150 тысяч рублей. На основании этого некоторые СМИ написали, что Медведева получала 150 тысяч рублей за одно выступление в «Волшебнике страны Оз».

По словам Авербуха, информацию исказили, он говорил про средний заработок фигуристов, уже завершивших карьеру.

«Ряд СМИ сделал странный вывод, что Евгению Медведеву можно отнести к "среднему заработку" экс-фигуристов. Это является абсолютной клеветой. Раскрывать суммы мы, безусловно, не будем, потому что это является коммерческой тайной, но Евгения, конечно, получает больше», — цитирует Авербуха ТАСС.

Медведева исполняла роль Дороти в ледовом спектакле, поставленном Авербухом. Шоу проходило с 30 декабря 2019 года по 7 января 2020 года на «ЦСКА-Арене».

20-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, двукратной победительницей финалов серии Гран-при и двукратным серебряным призером Олимпиады 2018 года. Фигуристка снялась с последнего чемпионата России из-за проблем с коньком.

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