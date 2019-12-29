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Медведева объяснила снятие с чемпионата России

Источник:
ТАСС
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Фото: Luu / CC BY-SA 4.0

Проблема с ботинком от коньков стала причиной снятия Евгении Медведевой перед произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

После короткой программы 20-летняя Медведева занимала пятое место, набрав 71,08 балла. Ей пришлось выступать в коньках, которые сломались у нее в четверг на тренировке. Спортсменка попыталась тренироваться в новых коньках, однако все-таки решила вернуться к поврежденному инвентарю. На предстартовой тренировке в субботу Медведева исполнила лишь один элемент из заявленной программы и досрочно покинула занятие.

«Такое случается в повседневной работе, ботинок сломался — поменяли пару, встали на новые, несколько дней, и работаешь дальше. На вчерашний день [старых коньков] хватило, я сделала все, что могла, и речи о снятии не шло до сегодняшней утренней тренировки, на которой я поняла, что с коньком совсем все плохо», — приводит ТАСС слова фигуристки.

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По ее словам, никто не предвидел эту ситуацию, «но такое случается, это не катастрофа в повседневной жизни, но не за один день до начала соревнований». «Это огромная проблема и неудача», — сказала Медведева.

Медведева заявила, что повышенный риск травмы при катании в старых ботинках стал одной из причин снятия с соревнований. «Боюсь, что да, этим и мотивировалось мое решение. Оно сложное и глубоко неприятное, я знаю, что меня ждали болельщики. Я в прекрасной форме, но да, это было бы опасно», — добавила спортсменка.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр, по два раза спортсменка побеждала на чемпионатах мира и Европы, также дважды становилась первой в финале Гран-при.


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Woodnox

буду рад если он выиграет...тогда очень многое поменяется

Anatoliy5412

свое они тоже не упустили. Россияне богатые - компенсируют

Иркут 69

Величие. Есть такой сорт властолюбцев, кои ищут способ пролезть в сонм великих. Одни строят в свою честь...

жизнилюб

он бы лучше рассказал о достижениях в реальной жизни россиян,что сделано для их комфортной жизни

Бревно в глазу

Цитатасами эти 2 млрда заплатят"сами" - это россияне (вернее русские)?