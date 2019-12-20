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Жена футболиста пооткровенничала о сексуальной жизни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © wanda_icardi; instagram.com/wanda_icardi

Жена аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди Ванда Нара рассказала, как игры и результаты матча влияют на интимную жизнь в паре.

«Мауро — профессионал с большой буквы. Перед матчами он никогда не занимается сексом. Только после игры и только в том случае, если игра прошла хорошо. Если матч сложился плохо, то он даже не посмотрит на меня», — поделилась Нара с британским изданием The Sun.

Жена футболиста затруднилась ответить, связано ли это с рекомендацией главного тренера «Интера» Антонио Конте, который заявил, что игрокам нужно затрачивать как можно меньше усилий во время секса, например, быть снизу.

Икарди перешел из «Интера» в ПСЖ в сентябре. В 17 матчах чемпионата Франции ПСЖ одержал 14 побед и потерпел три поражения. Икарди провел 10 матчей, забил восемь мячей.

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Топ комментариев

serh152

Он старую исключал ,слова слова, пустые слова.

4ekist

[youtube]dv6BIrNTeSs[/youtube]

Иркут 69

Ничего другого и не ожидалось. Для него закон - пустая бумажка,слова и обещания - пустой звук.

BETEPAH86

Самому то не смешно, свои дырявые слова повторять......

Uynachalnica

ЦитатаПутин также напомнил, что во время его визита в регион, местные обратились к президенту с просьбой:...