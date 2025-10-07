НАВЕРХ
Зачем устанавливать мессенджер Max

Мессенджер Max
Фото: В. Савинцев / CC BY 4.0
Национальный мессенджер Max за полгода установили более 40 миллионов человек. В российском сегменте Google Play и App Store приложение занимает первое место по скачиваниям в разделе «Связь». Пользователям обещают интеграцию с «Госуслугами», качественные голосовые звонки и безопасность личных данных.

Max разработан компанией VK как российский аналог WhatsApp от запрещенной Meta* и Telegram, к которому еще несколько лет назад у властей возникли претензии из-за отказа предоставлять данные. Аудитория этих мессенджеров пока значительно больше, чем у Max, но при нынешних темпах роста (+10 миллионов только за сентябрь) нацмессенджер сравняется с ними по числу юзеров примерно к концу 2025 года.

Больше чем мессенджер

Российское приложение изначально позиционировалось как нечто большее, чем просто мессенджер. Еще на стадии анонса весной 2025 года разработчики сообщали о том, что в Max будут интегрированы «Госуслуги» и к осени часть функционала этого портала там действительно появилась. Пользователи Max могут подписывать документы через «Госключ» и подтверждать возраст через цифровой ID

МФЦ 39 регионов России запустили в Max чат-боты, в которых можно узнать статус обращения, записаться на прием или получить справочную информацию. В перспективе, вероятно, с помощью мессенджера можно будет записаться к врачу, как на «Госуслугах». Кроме того, авторизация через Max стала одним из способов входа на портал государственных услуг.

Позвони мне, позвони!

Возможно, главным преимуществом национального мессенджера для рядового пользователя стала возможность бесплатных голосовых и видеозвонков. Особенно на фоне ограничений звонков в WhatsApp, Telegram и Google Meet. 

К тому же для Max у мобильных операторов безлимитный трафик. И таким образом национальный мессенджер стал единственным гарантированно доступным вариантом бесплатной голосовой и видеосвязи. Звонки все еще работают в VK-мессенджере, но ими не пользуется широкая аудитория.

Оно вам надо

Экспансия Max происходит как с использованием рыночных методов: реклама у блогеров, в телеграм-каналах, различные промо-кампании, так и административных рычагов. Мессенджер стал главным инструментом рабочей коммуникации чиновников разных уровней, на него «просят» перейти врачей, кроме того, в Max переехали школьные чаты.

Переход чиновников на Max спровоцировал еще один любопытный тренд. Некоторые высокопоставленные спикеры завели в нацмессенджере каналы, по аналогии с Telegram, и стали публиковать часть новостей только там. В результате Max стал нужен еще и журналистам.

Правила делового общения в мессенджерах 

«К тестированию каналов в Мax присоединилось более 8 тысяч авторов из ВКонтакте, Дзен, Telegram и Одноклассников. Среди новых блогеров — актеры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов, певицы Анна Семенович и Валерия, психолог Татьяна Мужицкая, актрисы Ольга Дроздова и Зоя Бербер, продюсер Иосиф Пригожин и другие», — сообщала пресс-служба Max в начале октября.

Присутствие звезд и лидеров мнений призвано привлечь в мессенджер и обычных пользователей, помимо бюджетников и школьников.

Значительная часть населения страны все еще скептически относится к национальному мессенджеру, как и к другим насаждаемым «сверху» инициативам. С учетом того, что планов полной блокировки WhatsApp и Telegram у российских властей пока нет, в дальнейшем в продвижении Max, видимо, будет делаться ставка на новые удобные функции.

*Meta признана экстремистской организацией, деятельность которой на территории РФ запрещена 

