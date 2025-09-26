НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Мессенджер Мах запустил сервис подписания документов через «Госключ»

Источник:
«Интерфакс»
184 0
Мессенджер Max
Фото: © Sibnet.ru

Функция подписания документов через «Госключ» с пятницы, 26 сентября, появилась в национальном мессенджере Мах. Запуск этого сервиса ранее анонсировало Минцифры России.

«Например, можно будет подписывать определенные документы типа договоров, разрешений, получая их от юридического лица к себе просто в мессенджер через чат-бот, подписывая там фактически одним кликом и отправляя обратно подписанный уже вариант электронного документа», — сказал «Интерфаксу» замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

По его словам, Минцифры сформировало «дорожную карту» подключения юридических лиц к данному сервису до конца 2025 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗачем нужен российский госмессенджер

Интеграция «Госключа» позволит клиентам банков, мобильных операторов и других организаций подписывать направленные в Мах электронные документы (например, согласия на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг и др.).

Max — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

Еще по теме
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
«VK Музыка» запустила новый раздел
WhatsApp внедрил функцию перевода сообщений
Мессенджер Max внедрил двухфакторную аутентификацию
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
433
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
1214
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
20450
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
37183
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
126256
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
124766
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
157862
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
148326
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2746611
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
174146
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
Российские танки задали моду в мире
Центробанк увидел «очень высокий» рост зарплат
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Uynachalnica

Путин резко повысил зарплаты губернаторов...

DADMAL

Вы где такое взяли да когда же вы уже спуститесь с небес на землю грешную достали честное слово.

pepelmetal

Так нужно не за что-то, а в принципе их постоянно долбить!

se 34

Трампу можно верить он человек слова, Забрал панамский канал, сделал канаду штатом США, Гренландию присоединил,...