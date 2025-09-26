Мессенджер Мах запустил сервис подписания документов через «Госключ»

Функция подписания документов через «Госключ» с пятницы, 26 сентября, появилась в национальном мессенджере Мах. Запуск этого сервиса ранее анонсировало Минцифры России.

«Например, можно будет подписывать определенные документы типа договоров, разрешений, получая их от юридического лица к себе просто в мессенджер через чат-бот, подписывая там фактически одним кликом и отправляя обратно подписанный уже вариант электронного документа», — сказал «Интерфаксу» замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

По его словам, Минцифры сформировало «дорожную карту» подключения юридических лиц к данному сервису до конца 2025 года.

Интеграция «Госключа» позволит клиентам банков, мобильных операторов и других организаций подписывать направленные в Мах электронные документы (например, согласия на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг и др.).

Max — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.