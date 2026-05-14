«VK Знакомства» расширили возможности чатов

Пользователи «VK Знакомства» теперь могут отправлять голосовые сообщения и фото в чатах, сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

«Мы стараемся дать пользователям как можно больше инструментов, чтобы у них была возможность лучше узнать собеседника до встречи. Обмен голосовыми сообщениями и фото — следующий шаг в этом направлении», — уточнил директор «VK Знакомства» Игорь Кузнецов.

Новшество делает общение более живым и эмоциональным. При этом сохраняется безопасность взаимодействия — написать можно только после обозначения взаимного интереса, а отправка изображений доступна после обмена текстовыми сообщениями.

В приложении также действует система распознавания нежелательного контента, автоматически размывающая потенциально чувствительные изображения. Кроме того, пользователь может полностью ограничить получение фотографий от собеседников.

