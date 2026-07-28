Кремль подтвердил переговоры с Telegram по разблокировке

Россия продолжает контактировать с руководством мессенджера Telegram по восстановлению доступа к нему, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что диалог нельзя назвать активным. «Они и есть, но пока большой активности нет», — цитирует Пескова «Интерфакс».

В марте 2026 года пресс-секретарь российского президента уточнил, что Telegram должен выполнить российские законы и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы его разблокировали.

Директор ФСБ Александр Бортников в феврале отмечал, что российские власти разговаривали с основателем мессенджера Павлом Дуровым, однако «ни к чему хорошему это не привело», так как предприниматель «преследует свои корыстные интересы».