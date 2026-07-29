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Мессенджеры KakaoTalk и BiP перестали работать в России

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком
Фото: © Sibnet.ru

Южнокорейский мессенджер KakaoTalk и турецкий BiP прекратили работать на территории России, соответствующие жалобы пользователей появились на сервисе Downdetector.

Отмечается, что при попытке отправить сообщение, загрузить файл или подключиться к серверам приложения не устанавливают соединение, однако активация VPN восстанавливает их функциональность.

KakaoTalk и BiP ранее активно продвигались в российских соцсетях в качестве альтернативы Telegram. В 2026 году они показали заметный рост интереса со стороны российских пользователей.

По данным исследования МТС AdTech, во втором квартале 2026 года месячная аудитория BiP в России увеличилась на 120% по сравнению с предыдущим кварталом и достигла 4,3 миллиона пользователей. Аудитория KakaoTalk выросла на 80% и превысила 1,2 миллиона человек.

BiP — бесплатный мессенджер компании Turkcell, запущенный в 2013 году, он поддерживает чаты, каналы и звонки. KakaoTalk — мессенджер компании Kakao Corp, запущенный в 2010 году, им пользуются более 90% владельцев смартфонов в Южной Корее.

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_ASUS__

давно пора ... щёлкать языком не кули ворочать

rumatam

ну и какие народные вопросы они решат...............

Очаков

Гонять на авто по кладбищу? Очень странное времяпровождение.

corrector

а Крым после чего случился ? хронограф вы наш