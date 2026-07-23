Telegram получит электронный кошелек с мгновенными переводами

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в своем канале, что платформа этим летом получит встроенный электронный кошелек с мгновенными транзакциями.

Новый инструмент позволит мгновенно отправлять криптовалюту без комиссий. Транзакции станут доступны более чем миллиарду пользователей. Дуров назвал внедрение кошелька «самым масштабным в истории человечества».

Кошелек будет работать с токеном Gram — обновленным названием криптовалюты Toncoin. Приватные ключи от кошелька будут храниться только у пользователя, а не на серверах компании. Это гарантирует полный контроль над средствами.

Telegram уже имеет встроенный кошелек Wallet. Однако он представляет собой сторонний сервис, требующий в ряде случаев идентификации, а переводы могут облагаться комиссией. Кроме этого, здесь приватные ключи хранятся на стороне провайдера.