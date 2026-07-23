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«Госуслуги» станут социальной сетью

Источник:
«Известия»
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Госуслуги
Фото: © Sibnet.ru

Стратегия развития портала «Госуслуги» до 2035 года предусматривает создание на базе платформы социальной сети с локальными сообществами и семейными чатами.

Изменения уже обсуждаются правительством, пишут «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с документом. Создание универсальной цифровой экосистемы на базе «Госуслуг» также подтвердил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

По его словам, важным преимуществом новой соцсети станет то, что каждый пользователь будет надежно верифицирован. Это открывает возможность доверенного взаимодействия между гражданами, бизнесом и государственными органами.

Предполагается, что новая соцсеть на базе «Госуслуг» получит живую ленту, возможность создавать тематические сообщества, семейные сервисы, доверенные чаты для близких людей. Кроме этого, появится возможность оформлять отдельные услуги для родственников.

Также в экосистему может войти агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. В результате пользователи через «Госуслуги» смогут создавать собственные события, приглашать друзей и единомышленников, получать персональные рекомендации.

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