Мобильные операторы начнут рассылку уведомлений через «Макс»

Мессенджер Max
Крупнейшие операторы мобильной связи в России подписали стратегические соглашения с национальным мессенджером «Макс», сообщила пресс-служба мессенджера.

Соглашение предполагает использование мессенджера для отправки пользователям авторизационных, сервисных и транзакционных сообщений, развитие совместных услуг и продуктов.

«Пользователи смогут получать в мессенджере сообщения от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в различные сервисы», — отмечается в сообщении.

Уведомления будут автоматически распределяться по двум защищенным папкам — «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления». Папки будут отмечены специальным знаком верификации.

Особенно важные уведомления будут приходить только на доверенное устройство, которое укажет сам пользователь. Новый способ доставки уведомлений будет осуществляться в рамках действующих соглашений операторов со своими бизнес-клиентами.

