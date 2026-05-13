Число российских аккаунтов Twitch превысило население России

Аналитик CommanderRoot, создавший портал, который отслеживает регистрацию новых учетных записей на Twitch, раскритиковал работу администрации платформы, обвинив ее в бездействии при наличии огромного количества ботов.

Эксперт в качестве примера привел учетные записи в России. По информации CommanderRoot, на Twitch зарегистрировано свыше 149 миллионов российских аккаунтов при том, что население страны составляет только 146 миллионов.

«У меня нет особых надежд, что их система обнаружения будет нормально работать. Например, я пытаюсь отслеживать бот-аккаунты, и уже больше года каждый день у почти половины новых профилей установлен русский язык», — написал он.

CommanderRoot отметил, что Twitch либо недостаточно волнует проблема фейковых и бот-аккаунтов, либо, если их это все-таки волнует, они просто не способны с этим что-то сделать.

