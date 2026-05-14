Telegram запустил глобальный поиск по стикерам и эмодзи

Telegram получил обновление, которое добавляет в мессенджер глобальный ИИ-поиск эмодзи, сообщил основатель платформы Павел Дуров в своем телеграм-канале.

Функция работает на 36 языках и анализирует контекст запроса и изображений. Для автоматической разметки и индексации изображений используются ИИ-модели на базе сети Cocoon.

Теперь пользователям не нужно помнить названия конкретных паков с эмодзи — можно примерно описать, как выглядит смайлик, после чего нейросеть найдет подходящий среди 100 миллионов доступных эмодзи.

Ранее Telegram расширил возможности встроенного ИИ-редактора текста. Теперь пользователи смогут создавать собственные стили для ИИ-редактора сообщений, задавая набор инструкций для оформления текста. Такие стили можно сохранять и делиться ими по ссылке.

SIBNET.RU В TELEGRAM