Госуслуги в чате: каким будет национальный российский мессенджер

Подписывать документы, обращаться в ведомства и оплачивать услуги можно будет в чате. Национальную цифровую платформу обмена данными запустят этим летом. Она объединит функции мессенджера и сервисы предоставления государственных услуг.

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент Владимир Путин уже поручил целенаправленно организовать поддержку российского мессенджера, в том числе начать работу по переводу на новую платформу услуг, которые оказывают государственные ведомства и организации.

Ожидается, что россияне получат новый единый инструмент цифрового взаимодействия с государством. Платформа заменит зарубежные мессенджеры, что особенно актуально в секторе госслужащих, и объединит весь электронный документооборот в едином контуре.

Зачем нужен государственный мессенджер

Авторами законопроекта выступила инициативная группа депутатов и сенаторов. В пояснительной записке отмечалось, что цель документа — «совершенствование механизмов предотвращения избыточной обработки персональных данных граждан».

Сервис обеспечит создание доверенной и безопасной среды для общения россиян, отметили разработчики. Защитить единственную платформу от взлома, утечек и действий мошенников будет проще.

Цифровой ID. Платформа избавит граждан от необходимости использовать бумажные документы для удостоверения личности. В мессенджер внедрят цифровой документ, удостоверяющий личность гражданина. Его можно будет использовать как паспорт, студенческий, права и другие документы.

Например, с помощью цифрового ID можно будет подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или заселиться в отель.

Электронная подпись. Благодаря подключению сервиса к системе «Госключ» граждане смогут подписывать через мессенджер различные документы —заявления, договоры.

Образовательные сервисы. В национальное приложение переместят образовательные сервисы, используемые учебными заведениями всех уровней. Например, в мессенджер «заведут» школьные и родительские чаты, электронные дневники и журналы.

Официальные чаты. Пользователи смогут напрямую общаться с представителями государственных и муниципальных органов.

Сервис также получит целую экосистему мини-приложений, в том числе финансовых и коммерческих. В частности, в него будет встроена отечественная нейросеть GigaChat 2.0 от «Сбербанка».

В каком-то смысле новая платформа — это продолжение идеи портала «Госуслуги». Но теперь речь не только о получении государственных услуг, но и о цифровизации повседневных ситуаций. При этом основным инструментом платформы выбран мессенджер — как самый удобный и быстрый способ получения и представления информации.

Кто станет оператором мессенджера

Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе совещания с Владимиром Путиным сообщил, что национальный мессенджер планируется развивать на базе цифровой платформы от холдинга VK.

В марте VK представил бета-версию мессенджера Max. Скорее всего, именно он станет российским аналогом китайского национального приложения WeChat. Через WeChat китайцы общаются с госорганами, записываются к врачу, оплачивают счета, вызывают такси и совершают множество других действий.

Сейчас Max уже доступен для операционных систем Android и iOS, а также в виде десктопной версии для Windows и MacOS — возможности у них абсолютно одинаковые. Также есть веб-версия, которая работает через браузер.

Мессенджер Max Фото: © скриншот RuStore

Сейчас для регистрации достаточно указать российский номер телефона, имя и фамилию вводить не обязательно. В случае получения статуса национального мессенджера появится возможность авторизации через «Госуслуги».

Max поддерживает личные и групповые чаты, голосовые и видеозвонки, передачу файлов объемом до 4 гигабайт. С его помощью можно перевести деньги через Систему быстрых платежей (СПБ), однако пока доступны только два кредитных учреждения — «Альфа-банк» и ВТБ.

Еще одна интересная фишка от создателей Max — в мессенджер внедрена технология NoLACE, которая улучшает качество передачи голоса. Она устраняет искажения, подавляет фоновый шум и автоматически добавляет пропущенные обрывки слов, сохраняя естественное звучание.