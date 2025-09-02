Мобильные операторы включили MAX в «Безлимит на мессенджеры»

Операторы «большой четверки» начали предоставлять абонентам безлимитный трафик на мессенджер MAX, сообщила пресс-служба минцифры РФ.

Услуга доступна для абонентов T2, Билайна, МегаФона и МТС в тарифах, где уже подключен безлимитный трафик на мессенджеры. Таким образом, общение и обмен файлами в национальном мессенджере не будет расходовать включенный в тариф основной пакет интернет-трафика на месяц.

По данным пресс-службы MAX, к 19 августа число пользователей мессенджера достигло 18 миллионов. Недавней инновацией платформы стала функция записи и отправки видеокружков, по аналогии с Telegram.