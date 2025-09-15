Max запустил возможность создания цифрового ID

Пользователи Max теперь могут создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, сообщила пресс-служба мессенджера.

«Воспользоваться цифровым ID можно будет при заселении в гостиницу, при покупке товаров, требующих подтверждения возраста старше 18 лет, а также статуса пенсионера, многодетного или студента», — говорится в сообщении.

Создать цифровой ID могут граждане России старше 18 лет — личность будет подтверждаться с помощью динамического QR-кода в профиле мессенджера, который обновляется каждый 30 секунд.

Он действителен только на том устройстве, на котором создавался, доступ к нему осуществляется только через Face ID или по отпечатку пальца. Кроме того, пользователь не сможет сделать скриншот QR-кода.

Для создания цифрового ID необходимо обновить приложения Max и «Госуслуги» до последней версии, выбрать в разделе «Профиль» иконку «Цифровой ID» и нажать на кнопку «Создать». Затем дать согласие на «Вход по лицу или отпечатку пальца».

После этого нажать на кнопку «Перейти в Госуслуги», дать согласие на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии, сделать селфи и получить подтверждение, что цифровой ID готов.

С 15 сентября подтвердить возраст с помощью национального мессенджера можно в пилотных магазинах сети «Магнит» в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Для этого достаточно отсканировать на кассе самообслуживания цифровой ID из приложения Мах.