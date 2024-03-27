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Российские лучники отказались от участия в Олимпиаде

Источник:
ТАСС
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Российские лучники не будут выступать на Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе, сообщил президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

«Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду. Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и "Динамо"», — уточнил он.

Ешеев отметил, что исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду в условиях дискриминирующих правил.

В частности, для получения нейтрального статуса российские спортсмены должны были пройти проверку в международной федерации, а обработка каждой заявки стоит 2 тысячи швейцарских франков.

Международный олимпийский комитет ранее обнародовал правила отбора нейтральных атлетов из России. В частности, спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.

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