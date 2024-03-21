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Россию допустили на Олимпиаду: кто поедет в Париж?

Источник:
Sibnet.ru
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Олимпиада, церемония открытия
Фото: © International Olympic Committee
Международный олимпийский комитет разрешил участвовать в Олимпиаде в Париже «нейтральным» российским спортсменам. В каких видах Россия может рассчитывать на допуск атлетов и какие условия им предстоит выполнить?

Какие требования выдвинули к спортсменам

Россияне смогут соревноваться на Олимпиаде исключительно как нейтральные спортсмены без упоминания страны. Российская символика запрещена на всех официальных мероприятиях Олимпиады.

Команда будет называться «индивидуальные нейтральные атлеты», спортсменам запретят принимать участие в церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр. Выигранные россиянами награды не будут учитываться в таблице медалей Игр.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
Фото: © International Olympic Committee/Greg Martin

Попасть на состязания смогут лишь те, кто пройдет отборочные соревнования, при этом спортсмены из России не смогут участвовать в командных соревнованиях.

Не смогут принять участие в Олимпиаде спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию на Украине. А также спортсмены, имеющие отношение к силовым структурам. Все потенциальные участники должны подписать обновленную хартию, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.

Сколько россиян поедет на Олимпиаду

Максимальное число участников от России — 55 человек. На сегодня квалифицировались на Олимпиаду-2024 только 12 россиян. Для сравнения — на Олимпиаде в Токио было 336 российских спортсменов.

Имена участников Игр от России будут оглашены только после проверки со стороны специальной комиссии AINERP. В ее состав войдут три человека: вице-президент МОК, экс-синхронистка Николь Ховерц, испанский баскетболист Пау Газоль, олимпийский чемпион по настольному теннису Ю Сын Мин из Южной Кореи.

Члены комиссии при помощи экспертов проверят выступления российских спортсменов в соцсетях, принадлежность к армейским клубам, информацию из анонимных источников. Если спортсмена заподозрят в поддержке СВО, к Играм его не допустят.

Какие виды спорта

Лучше всего c поездкой на Олимпиаду обстоят дела у дзюдоистов, борцов, шоссейных велогонщиков и теннисистов. Так, в дзюдо россияне на данный момент обладают 14-ю олимпийскими лицензиями. Однако сразу семь спортсменов имеют отношения к армейским ведомственным структурам, что противоречит критериям МОК.

В спортивной борьбе олимпийские лицензии завоевали четыре российских борца. Столько же лицензий — в тхэквондо и велоспорте. Теоретические шансы отобраться и поехать на Олимпийские игры остаются у отдельных представителей индивидуальных дисциплин в стрельбе из лука, спортивной стрельбе, гребном слаломе, прыжках на батуте, бадминтоне и плавании.

На Игры точно поедут российские теннисисты. Так, по рейтингу на Олимпиаду проходят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.

Пропустят Олимпиаду российские гимнасты, боксеры, а также представители тяжелой и легкой атлетики. Точно не будет в Париже и россиян из командных дисциплин. В этом списке:

  • водное поло
  • синхронное плавание
  • баскетбол
  • волейбол
  • пляжный волейбол
  • гандбол
  • регби-7
  • футбол
  • хоккей на траве

Альтернативой для российских атлетов, которые не поедут в Париж, станут Игры дружбы. Они пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Ожидается, что эти соревнования соберут порядка 5 тысяч спортсменов — из Китая, стран Азии, Африки и Южной Америки.

Под каким флагом будут выступать россияне

Для нейтральных спортсменов (кроме россиян в состав этой команды войдут белорусы) Международный олимпийский комитет утвердил флаг и гимн. Флаг представляет собой белую надпись на бирюзовом фоне.

Флаг российских спортсменов на Олимпиаде-2024
Флаг российских спортсменов на Олимпиаде-2024
Фото: © International Olympic Committee

Для гимна была заказана отдельная мелодия, которая ранее нигде не использовалась. В гимне нет слов, звучать он будет только в том случае, если такие спортсмены завоюют в Париже золотые награды. 

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GammiPluh

о еще один с уже названным заболеванием)))

mosquito__2010

Ну Данилов из когорты местных Данилонов и прочих Квадратиков) Не удивительно)

GammiPluh

Хорошо когда противник украинец, да еще к тому же у него бандера головного мозга

Asd10

А ещё тут все боты кроме тебя. 🤣