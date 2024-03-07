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Российские гимнасты пропустят Олимпиаду в Париже

Источник:
РИА Новости
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Все спортсмены сборной России по спортивной гимнастике решили не участвовать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду в Париже на условиях МОК, сообщил президент федерации Василий Титов.

Согласно правилам, после пропуска этапа Кубка мира в Баку, который стартовал 7 марта, россияне уже не смогут пройти отбор на Игры. По словам Титова, россияне пропустили отбор, поскольку никто из них не захотел получать нейтральный статус и подавать заявку на участие в турнире.

«Это осознанный выбор наших спортсменов и тренеров. Данный турнир был частью квалификационного отбора к Олимпиаде. Мы его пропустили и в последующих Кубках мира также не будем принимать участие», — сказал Титов.

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко ранее заявила «Матч ТВ», что выступление в нейтральном статусе стало бы «настоящим предательством» и «даже поползновений таких не было».

Международная федерация допустила россиян к международным турнирам с 1 января, участие в этапах Кубка мира, куда россиянам дали по три женских и мужских квоты, было последней возможностью завоевать лицензии на Игры.

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