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Юная гимнастка показала пышную грудь. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Американская гимнастка Оливия Данн выложила в своих соцсетях фотографию, на которой она позирует подписчикам в серой майке, открывающей пышную грудь.

Оливия Данн
Оливия Данн
Фото: © соцсети Оливии Данн

Данн — одна из самых популярных гимнасток в Сети, на ее страницы в соцсетях подписаны более 11 миллионов человек. В октябре прошлого года спортсменке исполнился 21 год, сейчас она учится в Луизианском университете и продолжает выступления.

На взрослом уровне Данн дебютировала в 2014 году, приняв участие в престижных соревнованиях US Classic. Одним из главных профессиональных достижений Данн является попадание в турнир Junior International Elite.

В одном из интервью Данн призналась, что после того, как она снялась для журнала Sports Illustrated, к ней часто подходят фанаты с просьбой сфотографироваться.

«Ко мне подходят 12-летние подростки и их папы. Они просят сфотографироваться и автограф. Иногда ко мне подходят люди постарше. Они говорят, что это для собаки брата сестры подруги их дочери», — сказала Данн в подкасте Full Send.

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