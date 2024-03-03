Определился первый лидер плей-офф

«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» второй раз в первом туре плей-офф чемпионата КХЛ и стал единственной командой, кто лидирует в серии со счетом 2:0.

«Третья игра будет определяющей, хотим перевернуть эту серию», — прокомментировал ситуацию игрок «Ак Барса» Артем Лукоянов.

В третий день плей офф, 2 марта, прошли матчи между пятью парами команд КХЛ. По итогам игрового дня результаты оказались следующими:

«Салават Юлаев» — «Трактор» (4:1), счет в серии 1-1

«Динамо М» — «Динамо Мн» (4:1), счет в серии 1-0

«Локомотив» — ЦСКА (2:1), счет в серии 1-1

«Спартак» — «Северсталь» (1:2), счет в серии 1-1

«Ак Барс» — «Автомобилист» (0:4), счет в серии 0-2

В воскресенье, 3 марта, сыграют «Авангард» — «Лада» (13.30 мск), «Металлург» — «Амур» (14.30 мск), СКА — «Торпедо» (17.00 мск). Лидеры пар до второго матча — «Авангард», «Металург» и «Торпедо».