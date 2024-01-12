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Трое российских фехтовальщиков захотели выступать за США

Источник:
Sibnet.ru
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Российские фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида и Константин Лоханов намерены получить гражданство США, чтобы выступить, в том числе, на Олимпийских играх в Париже.

«Эти спортсмены пошли на большие жертвы и подвергли жизни риску, чтобы иметь возможность представлять нашу страну. Мы просим приложить все усилия, чтобы поддержать их», — приводит USA Today письмо главы национальной федерации фехтования США Фила Эндрюса в конгресс.

Чтобы фехтовальщики стали американскими гражданами к началу Олимпийских игр (26 июля), сенат и палата представителей должны будут принять закон, предоставляющий спортсменам гражданство США, после чего документ должен подписать президент Джо Байден.

Виолетта Бида не собирается участвовать в летних Играх, так как готовится к рождению ребенка.

Лоханов — четырехкратный чемпион мира среди юниоров. Был женат на двукратной олимпийской чемпионке Софии Поздняковой, дочери главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Сергей Бида — серебряный призер Олимпиады в Токио в командном турнире, трехкратный чемпион Европы (тоже в командных соревнованиях) и двукратный призер чемпионатов мира.

Виолетта Бида (в девичестве — Храпина) — серебряный призер чемпионата мира 2019 года в командной шпаге, также принимала участие в Олимпиаде в Токио — 2020, но не завоевала медалей.

Супруги Бида после отъезда из России стали фигурантами уголовного дела об оставлении воинской части. Они числились в «Динамо» и ЦСКА, которые относятся к Росгвардии и Минобороны РФ соответственно. МВД России объявило спортсменов в розыск.

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