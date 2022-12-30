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Экс-муж дочери главы ОКР впервые прокомментировал развод

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Константина Лоханова

Четырехкратный чемпион мира среди юниоров саблист Константин Лоханов впервые высказался об отъезде в США и разводе с Софьей Поздняковой, дочерью главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

«После олимпийского сезона я начал лечить тазобедренный сустав. Первую операцию мне сделали в Германии в сентябре 2021 года, но вскоре боль вернулась. В конце того же года из-за COVID скончалась моя мама, ей было всего 43 года. Это было начало поистине черного периода», — написал Лоханов в соцсети.

В феврале в Мюнхене саблист перенес вторую операцию, и врачи рекомендовали ему отказаться от фехтования и других занятий спортом. Сейчас он живет в Сан-Диего, где стал тренером.

Он добавил, что развод с Поздняковой «состоялся по различным причинам». «Вот и все, что я могу сказать на эту тему, в отличие от некоторых представителей российской спортивной элиты, решивших, что их касается наша личная жизнь, и давших массу интервью желтой прессе», — отметил Лоханов.

В начале сентября стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Позднякова решила подать на развод с Лохановым, который уехал в США и не планирует возвращаться в Россию.

Отец саблистки Станислав Поздняков объяснил отказ дочери уехать с мужем в США любовью к родине. «Считаю, что воспитание и любовь к Родине позволили Софии не разделить печальную участь «испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов». Семья и близкие друзья оказывают ей всю необходимую моральную поддержку», — сказал глава ОКР.

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