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Уехавшая в США пара титулованных шпажистов объявлена в розыск

Источник:
Sibnet.ru
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Сергей Бида
Фото: © Федерация фехтования России

МВД объявило в розыск титулованных российских фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида, принявших участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

«Бида Сергей Олегович разыскивается по статье УК», — говорится в карточке из базы розыска ведомства. Аналогичная карточка есть на Виолетту Бида, разыскиваемую также по уголовной статье. По какой именно статье ведется розыск, в базе не указано.

Сергей Бида — серебряный призер Олимпиады в Токио в командном турнире, трехкратный чемпион Европы (тоже в командных соревнованиях) и двукратный призер чемпионатов мира.

Виолетта Бида (в девичестве — Храпина) является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в командной шпаге, а также принимала участие в Олимпиаде в Токио — 2020, но не завоевала медалей.

В 2023 году супруги переехали в США и с тех пор проживают в Калифорнии, продолжая спортивную карьеру. Они стали атлетами и тренерами Academy of Fencing Masters в городе Сан-Хосе.

До отъезда Сергей Бида являлся членом спортивного общества «Динамо» и прапорщиком Росгвардии. Его супруга была действующей военнослужащей в ЦСКА.

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