Главный тренер сборной подтвердила переход дочери Тутберидзе в Грузию

Вице-чемпионы России в танцах на льду Диана Дэвис (дочь тренера Этери Тутберидзе) и Глеб Смолкин получили разрешение на смену спортивного гражданства, сообщила главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.

«Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», — сказала Чайковская ТАСС.

По ее словам, заявления от Дэвис и Смолкина не поступало, разрешение на переход запросила Грузия 22 мая, а 25 мая бюро исполкома постановило их отпустить.

4 июня в Twitter подкаста The Skating Lesson появилась информация, что Дэвис и Смолкин получили разрешение сменить спортивное гражданство. Отец фигуриста актер Борис Смолкин называл это сообщение очередным фейком.

В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили этапы Гран-при России и чемпионат страны.