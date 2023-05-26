Латвия сенсационно пробилась в полуфинал ЧМ по хоккею

Сборная Латвия сенсационно обыграла команду Швеции и впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею. Также за выход в финал сыграют США, Канада и Германия.

Латвийцы победили со счетом 3:1. Ранее сборная не поднималась выше седьмого места на мировых первенствах.

Финляндия и Канада на предыдущих трех турнирах боролись за золотые медали, а в этот раз, не лучшим образом выступив в группах, сошлись в четвертьфинале. «Кленовые листья» забросили четыре шайбы, «львы» ответили только одной.

Германия, набравшая меньше всех очков среди участников плей-офф в группах, победила посеянную под первым номером Швейцарию — 3:1. США всухую обыграли Чехию — 3:0.

Полуфиналы состоятся 27 мая. Матч Латвии против Канады начнется в 14.20 по московскому времени, Германия и США выйдут на лед в 18.20 мск.