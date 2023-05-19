Кокорин стал лучшим футболистом Кипра

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин стал лучшим футболистом чемпионата Кипра в сезоне-2022/23, сообщила пресс-служба клуба.

Форвард в чемпионате забил 13 голов и сделал шесть результативных передач. Сейчас он лидирует в списке бомбардиров плей-офф.

Фото: © ФК «Арис»

За два тура до конца чемпионата «Арис» лидирует в турнирной таблице с 71 очком после 34 игр.

Кокорин играет за «Арис» с 2022 года на правах аренды из итальянской «Фиорентины». В его клубной карьере — московский «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит», «Сочи» и столичный «Спартак».