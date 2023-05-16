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Российский хоккеист точно завоюет Кубок Стэнли

Источник:
Sibnet.ru
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Определились все полуфиналисты Кубка Стэнли. За каждый из этих клубов выступает российский хоккеист.

В финале Западной конференции сыграют «Даллас Старс» и «Вегас Голден Найтс». В «Далласе» выступает нападающий Евгений Дадонов, в «Вегасе» — форварды Павел Дорофеев и Иван Барбашев.

«Каролина Харрикейнс» и «Флорида Пантерс» сойдутся в финале Восточной конференции. В «Каролине» играют нападающий Андрей Свечников и вратарь Петр Кочетков. Во «Флориде» ключевой игрок — вратарь Сергей Бобровский.

Клубы с россиянами в составе завоевывают Кубок Стэнли с 2016 года. В сезоне-2022 победителем стал «Колорадо Эвеланш», где выступал Валерий Ничушкин, который недавно стал героем «инцидента с алкоголем».

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Спорт #Хоккей
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