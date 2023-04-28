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Пьяная девушка в номере хоккеиста Ничушкина привлекла внимание СМИ

Источник:
Sibnet.ru
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Форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин
Фото: © @nicha43

Пьяная девушка была обнаружена в номере форварда клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, который ранее уехал из расположения команды по личным причинам. Ей понадобилась помощь медиков, а она нападала на врача.

Ничушкин в прошлую субботу был в номере с женщиной, чье состояние посетившие его врачи оценили как сильное алкогольное опьянение, пишут The Denver Post и The Seattle Times со ссылкой на полицейский отчет.

Девушка ударила врача «Колорадо», но тот не захотел выдвигать обвинения. Она рассказала, что из России, и ей не следовало приезжать в США, потому что «плохой парень забрал ее паспорт».

Врач решил, что она слишком пьяна, чтобы безопасно покинуть отель. Девушку доставили в больницу.

Ничушкин в конце прошлой недели покинул расположение команды на неопределенный срок по личным причинам. В СМИ считают, что это произошло из-за инцидента с алкоголем. Позднее агент российского хоккеиста игрока опроверг данную версию.

После травмы голеностопа и перенесенной в ноябре операции Ничушкин в этом сезоне провел только 53 игры в регулярном чемпионате НХЛ. В двух матчах текущего плей-офф на его счету одна шайба.

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