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Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Роттердаме

Источник:
Sibnet.ru
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Даниил Медведев
Даниил Медведев
Фото: Carine06 from UK / CC BY-SA 2.0

Россиянин Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды), призовой фонд которого превышает два миллиона евро.

Медведев в финале обыграл представителя Италии Янника Синнера. Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут. Счет в личных встречах стал 5-0 в пользу россиянина.

Для 27-летнего россиянина это 16-й титул на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде и первый в этом сезоне. Медведев за победу на турнире в Роттердаме заработал 387, 9 тысячи долларов и получил 500 рейтинговых очков.

На следующей неделе победитель US Open 2021 года вернется в первую десятку рейтинга лучших теннисистов мира (текущее положение — 11-е место).

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