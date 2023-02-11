Против допуска России на Олимпиаду-2024 выступили 35 стран

Группа из 35 стран, включая США, Германию, Австралию и Польшу, потребует не допускать спортсменов из России к участию в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

В противном случае государства угрожают бойкотом соревнований. Компромиссным решением могло бы стать привлечение к соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые уехали из своих стран.

25 января исполком Международного олимпийского комитета допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования без права представлять свои государства.

Было предложено допускать только тех спортсменов, которые не поддерживали действия России в спецоперации. После этого Украина обвинила МОК в подкупе со стороны России и заявила о возможном бойкоте Олимпийских игр.