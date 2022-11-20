Чемпионат мира по футболу откроется в Катаре матчем между катарской и эквадорской сборными в воскресенье, 20 ноября, в 19.00 мск.

Чемпионат мира пройдет в пяти городах на восьми стадионах. Групповой этап турнира состоится с 20 ноября по 2 декабря. Финальный матч пройдет 18 декабря на Национальном стадионе.

В квартете А сыграют сборные Катара, Эквадора, Сенегала и Нидерландов; в группе B — команды Англии, Ирана, США и Уэльса; в группе C — сборные Аргентины, Саудовской Аравии, Мексики и Польши; в группе D — команды Франции, Дании, Туниса и Австралии

В группе Е встретятся сборные Испании, Коста-Рики, Германии и Японии; в группе F — команды Бельгии, Канады, Марокко и Хорватии; в группе G —сборные Бразилии, Сербии, Швейцарии и Камеруна; в группе H — команды Португалии, Ганы, Уругвая и Южной Кореи.