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Матч сборных Катара и Эквадора откроет чемпионат мира по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Palácio do Planalto / CC BY 2.0

Чемпионат мира по футболу откроется в Катаре матчем между катарской и эквадорской сборными в воскресенье, 20 ноября, в 19.00 мск.

Чемпионат мира пройдет в пяти городах на восьми стадионах. Групповой этап турнира состоится с 20 ноября по 2 декабря. Финальный матч пройдет 18 декабря на Национальном стадионе.

В квартете А сыграют сборные Катара, Эквадора, Сенегала и Нидерландов; в группе B — команды Англии, Ирана, США и Уэльса; в группе C — сборные Аргентины, Саудовской Аравии, Мексики и Польши; в группе D — команды Франции, Дании, Туниса и Австралии

В группе Е встретятся сборные Испании, Коста-Рики, Германии и Японии; в группе F — команды Бельгии, Канады, Марокко и Хорватии; в группе G —сборные Бразилии, Сербии, Швейцарии и Камеруна; в группе H — команды Португалии, Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

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Топ комментариев

mosquito__2010

США это выгодно. Преступников в Киеве усадили во власть из США. США являются первопричиной всех бед.

pepelmetal

Нашим нужно не брать их в плен вообще!

nicollaich

Вот если бы так поступили с великими украинцами, реакция мировой общественности была бы. А так будет...

MuCbE

Ты кажется все перепутал, чаще мозгом пользуйся, а не заменителем