Карпин допустил отмену матча с Ираном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил, что товарищеский матч с командой Ирана может не состояться из-за политической ситуации.

«У меня нет уверенности, что он состоится. Не из-за Федерации футбола Ирана и не из-за Федерации футбола России. Я говорю про другие факторы. Сами понимаете, о чем я. Есть сейчас вещи поважнее наших игр», — сказал Карпин в интервью «Спорт-Экспрессу».

В той же беседе он отметил, что сейчас его мечта — «чтобы была определенность по поводу будущего всех и всего».

Российский футбольный союз 7 сентября сообщил, что достиг договоренности о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи с Ираном. Это вторая из трех команд, согласившихся сыграть со сборной России.

Сборная 24 сентября провела товарищеский матч с Киргизией, где победила со счетом 2:1. Также запланирована игра со сборной Боснии и Герцеговины.