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Дацик на 13‑й секунде нокаутировал Емельяненко

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Боец ММА и звезда «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) нокаутировал Александра Емельяненко на 13 секунде боя.

Поединок проходил по правилам бокса на «ЦСКА-Арене» в рамках турнира Hardcore Boxing в Москве в ночь на 25 сентября. Дацик сразу бросился на соперника и сразил его первым точным удара слева.

Дацик 6 августа одержал победу над Джеффом Монсоном. Теперь Рыжему Тарзану предстоит поединок с российским бойцом ММА Магомеда Исмаилова. Он пройдет либо в конце 2022-го, либо в начале 2023 года также по правила бокса.

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Спорт #Единоборства #Видеоновости
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