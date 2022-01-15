Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию

Российский фигурист Марк Кондратюк выиграл золото чемпионата Европы в мужском одиночном катании.

Занимавший второе место после короткой программы Кондратюк откатал произвольную с тремя четверными прыжками. Ученик Светланы Соколовской обновил личный рекорд, получив за произвольную программу 187.50 баллов и в сумме 286.56.

Итальянец Даниэль Грассль с пятого места в короткой программе поднялся на второе место в произвольной. Ученик Стефана Ламбьела фигурист из Латвии Денис Васильевс выдал свой лучший в карьере прокат, что принесло ему бронзу чемпионата Европы — первую медаль в истории Латвии.

Россиянин Андрей Мозалев, шедший первым после короткой программы, занял четвертое место. Евгений Семененко расположился на пятой строчке.

В этом сезоне 18-летний Кондратюк стал чемпионом России; кроме того, он дважды был в призерах на турнирах серии «Челленджер».