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Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Российский фигурист Марк Кондратюк выиграл золото чемпионата Европы в мужском одиночном катании.

Занимавший второе место после короткой программы Кондратюк откатал произвольную с тремя четверными прыжками. Ученик Светланы Соколовской обновил личный рекорд, получив за произвольную программу 187.50 баллов и в сумме 286.56.

Итальянец Даниэль Грассль с пятого места в короткой программе поднялся на второе место в произвольной. Ученик Стефана Ламбьела фигурист из Латвии Денис Васильевс выдал свой лучший в карьере прокат, что принесло ему бронзу чемпионата Европы — первую медаль в истории Латвии.

Россиянин Андрей Мозалев, шедший первым после короткой программы, занял четвертое место. Евгений Семененко расположился на пятой строчке.

В этом сезоне 18-летний Кондратюк стал чемпионом России; кроме того, он дважды был в призерах на турнирах серии «Челленджер».

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