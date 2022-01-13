Американский журналист сравнил учениц Тутберидзе со скисшим молоком

Ученицы тренера Этери Тутберидзе показывают плохое катание и не умеют интерпретировать музыку, они просрочены, будто скисшее молоко, заявил американский журналист Дэвид Лиз.

По мнению Лиза, программы без сложных прыжков позволяют оценить истинное качество катания и компоненты. Он посмотрел показательные выступления Евгении Медведевой и Алины Загитовой на чемпионате России, а также недавние прокаты других знаменитых фигуристок — Мао Асады, Каролины Костнер и Мишель Кван.

«А теперь скажите мне, у кого есть настоящие навыки катания на коньках и умение интерпретировать музыку, а кто — просто робот, чья способность кататься заключается в пантомиме и вращениях, разработанных для девочек предпубертатного возраста», — подчеркнул Лиз в интервью «Ленте.ру».

Он добавил, что олимпийская чемпионка 1992 года, американка Кристи Ямагучи до 30 лет совершенствовала катание и прыгала все тройные прыжки. «А ученицы Тутберидзе просрочены, они будто прокисшее молоко уже к 20 годам», — заявил он.

Дэвид Лиз известен критическими высказываниями в адрес сборной России по фигурному катанию.