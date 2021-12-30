Болельщики выбрали лучший гол сборной России

Болельщики сборной России признали гол в исполнении Георгия Джикии в ворота команды Словении лучшим в 2021 году, сообщила пресс-служба национальной команды.

Матч Россия — Словения состоялся 11 октября в Мариборе в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Россияне победили словенцев со счетом 2:1.

Джикия стал автором второго гола россиян на 32-й минуте, в падении отправив мяч в ворота ударом через себя.

Важный, красивый, победный



Гол Джикии – лучший в 2021 году по мнению болельщиков pic.twitter.com/jjlYfqmdLd — Сборная России (@TeamRussia) December 29, 2021

Российская команда, сменившая после неудачного Евро-2020 главного тренера, не смогла завоевать прямую путевку на чемпионат мира по итогам группового этапа. Сборная сыграет в марте в стыковых матчах. Первый из них состоится 24 марта против сборной Польши, в случае победы россияне разыграют путевку на ЧМ-2022 с лучшей командой пары Швеция — Чехия.