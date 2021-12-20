НХЛ объявит решение по Олимпиаде через два дня

Руководство Национальной хоккейной лиги не отпустит игроков на Олимпийские игры — 2022 в Пекине из-за роста случаев коронавируса. О решении объявят через два дня.

Решение должно быть принято и объявлено 22 декабря на голосовании Лиги и профсоюза игроков, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Профсоюз свое решение должен утвердить путем голосования игроков, поэтому существует вероятность, что большинство игроков решит ехать в Пекин, но она минимальна.

Отдельным хоккеистам НХЛ поехать на Олимпиаду не разрешат. Или все, или никто. Это будет централизованное решение.

В начале сентября НХЛ официально заявляла, что разрешит игрокам выступить на Играх в Пекине. Соревнования пройдут с 9 по 20 февраля.