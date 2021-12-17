Итальянец Паоло Ваноли возглавил «Спартак»

Итальянский специалист Паоло Ваноли назначен новым главным тренером «Спартака», сообщается на сайте клуба.

Контракт с 49-летним тренером рассчитан до конца сезона 2022/23 с опцией продления еще на год.

Помогать Ваноли в «Спартаке» будут его соотечественники: ассистент Марко Донадель, тренер вратарей Марко Дзуккер, тренер по физподготовке Джампьеро Ашенци и аналитик Андреа Бьянки.

У Ваноли богатое игровое прошлое. Он выступал на позициях левого защитника и полузащитника за различные клубы в Италии и за шотландский «Рейнджерс». Ваноли ранее долгое время был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере», а также работал в сборной Италии и юношеских сборных страны.

«Спартак» в среду расторг контракт с португальцем Руем Виторией, который возглавлял команду с 21 мая. Под его руководством московская команда заняла первое место в группе Лиги Европы и вышла в 1/8 финала этого турнира, но в чемпионате России занимает девятое место после 18 туров.