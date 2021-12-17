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Кабаева посетовала на незрелищность художественной гимнастики

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © kabaeva-alina.ru

Художественная гимнастика перестала быть зрелищной, правила в ней очень упростили, заявила олимпийская чемпионка Афин Алина Кабаева.

«Я смотрела Олимпиаду в Рио и тогда поняла, что происходит что-то не то. Потом поняла: правила художественной гимнастики очень упростили, она перестала быть зрелищной, уникальной», — сказала Кабаева на пресс-конференции, посвященной организованному ее турниру «Небесная грация».

Она напомнила, что раньше ценились уникальные и сложные элементы, по действующим правилам гимнасткам их делать невыгодно.

Экспериментальный турнир «Небесная грация» проводится на основе правил 2001-2005 годов и правил 2022-2024 годов. Участвуют 14 спортсменок, Россию представляет Лала Крамаренко.

Кабаева — олимпийская чемпионка 2004 года и бронзовый призер Игр-2000 в индивидуальном многоборье, двукратная абсолютная чемпионка мира (1999, 2003), пятикратная абсолютная чемпионка Европы (1998–2000, 2002, 2004).

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