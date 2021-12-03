«Авангард» проиграл «Ак Барсу» на встрече в Дубае

«Авангард» потерпел поражение в игре с «Ак Барсом» на выездной игре в Дубае. Игра закончилась со счетом 3:1.

Первый период прошел всухую. Команды показывали почти равную игру. Во втором периоде счет открыл «Ак Барс», омичам забил Артем Галимов. Третий период начался с еще двух шайб в ворота «Авангарда». Забили Стивен Кэмпфер и Михаил Глухов.

К концу третьего периода омичи сократили разрыв в счете, отличился Никита Сошников. За 2,5 минуты тренер Боб Хартли снял вратаря с ворот, и омичи бросили атаковать соперника в большинстве. Но реализовать преимущество хоккеистом «Авангарда» не удалось, и игра завершилось уверенной победой «Ак Барса».

Матч проходил в рамках проекта KHL World Games, запущенного в 2018 году. За время существования ранее уже были проведены вынесенные матчи в Вене, Цюрихе, Давосе и Таллинне. В Дубае хоккейная встреча прошла впервые.