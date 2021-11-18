Экс-футболист «Крыльев Советов» умер от коронавируса

Бывший футболист клуба «Крылья Советов» Денис Ковба скончался в 42 года, сообщается на сайте клуба. Его жена говорила, что он находится в реанимации с коронавирусом.

«Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность», — говорится в сообщении.

Неделю назад бывшая жена футболиста Надежда поделилась, что он находится в реанимации с коронавирусной инфекцией.

«Прошу вашей молитвы за очень хорошего человека, отца моих детей, Дениса Ковбу. Он находится в крайне тяжёлом состоянии. Сейчас можно только молиться и ждать», — сказала супруга в сюжете ГТРК «Самара».

Кобва провел за «Крылья Советов» 260 матчей. Он завоевывал бронзовые медали Чемпионата России, выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России. Также Ковба работал в самарском клубе в качестве тренера-селекционера. Белорусский хавбек представлял пражскую «Спарту», украинскую «Александрию» и «Химки». С января 2020 года работал главным тренером дубля «Витебска».