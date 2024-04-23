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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Обрушение телебашни в Харькове после удара показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Верхняя часть телебашни в Харькове рухнула после ракетного удара по ней. Очевидцы опубликовали видео происшествия.

По данным украинских СМИ, удар по телевышке был нанесен около 16.45 мск. После ее обрушения в Харькове и окрестностях отмечены перебои с сигналом телевидения. Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что человеческих жертв нет.


По данным российского подполья, на телебашне были установлено оборудование Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе система связи украинской ПВО.

Харьковская телевышка была построена в 1981 году. Ее высота была 240,7 метра. Обрушилась она примерно на половину.

 

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Видеоновости
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