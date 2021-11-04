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Гимнастка Мельникова посетовала на ненужность после Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/gelyamelnikova

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова раскритиковала российские СМИ за снизившийся интерес к этому виду спорта после успеха россиян на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Неприятно. Получилось так, что прошли Олимпийские игры, и везде была гимнастика. Ведь мы такой бум показали, две исторические победы. За нами не то что все бегали, но в центре внимания мы были точно. А потом через два месяца чемпионат мира, и ты уже никому не нужен. Ноль. На иностранных сайтах трансляции велись, а российские СМИ совершенно были не заинтересованы в том, чтобы освещать этот турнир», — сказала Мельникова в интервью «Ленте.ру».

Она поделилась, что было обидно, что в прессе в основном обсуждали не ее победу в многоборье, а серебро в вольных упражнениях.

«Все обсуждали не медаль, которую я выиграла, а медаль, которую я проиграла. И теперь вместо того, чтобы наслаждаться победой, я попала в какую-то яму негатива», — отметила гимнастка.

На ЧМ-2021 Мельникова одержала победу в личном многоборье, а также завоевала бронзу в опорном прыжке и серебро в вольных упражнениях. На Олимпиаде-2020 стала чемпионкой в командном многоборье, а также завоевала бронзу в личном многоборье и в вольных упражнениях.

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