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«Зенит» со счетом 7:1 разгромил «Спартак»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» разгромил московский «Спартак» со счетом 7:1 в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Это самое крупное поражение для красно-белых в истории национальных чемпионатов.

У «Зенита» дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. «Спартак» смог ответить только голом Квинси Промеса.

«Уровень нашей борьбы был недостаточным, нельзя было позволять сопернику так убегать в контратаки и забегать за спину, мы были не готовы к потерям мяча», — сказал после матча главный тренер «Спартака» Руй Витория.

Прежде антирекордом у «Спартака» было поражение 1:6 от СКА в 1984 году. В своей истории команда пропустила семь мячей только в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» в сезоне-2017/18.

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